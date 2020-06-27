Собчак обвинили в пиаре после нападения в монастыре

Соратник схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволод Могучев заявил, что телеведущая Ксения Собчак специально спровоцировала скандал вокруг нападения на ее съемочную группу, чтобы сделать рекламу своему фильму. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Могучева, обвинения Собчак в избиении — неправда. «Ксению никто не бил. Она устроила истерику и устроила скандал. И насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания», — сказал Могучев.

Он расценил инцидент как «очень профессиональный пиар-ход» перед выходом документального фильма об опальном схиигумене. Могучев уверен, что это позволит фильму собрать большое количество просмотров.

Ранее 27 июля Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь. Отмечалось, что журналистка хотела снять фильм о священнике.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

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