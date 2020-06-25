Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.

«Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию, все нормально. Бывает, прорвемся, йоу», — сказала Собчак. В ролике заметна повязка на носу ведущей.

В описании к видео она отметила, что неудачно упала, из-за чего получила перелом носа и сотрясение. «Надо подлечиться», — добавила Собчак и уточнила, что последнее видео для YouTube-канала записывала уже после падения, как «раненый боец».

Ведущая также поблагодарила врачей за сохранение тайны пациента — «все эти дни ничего не сливали» — и за то, что провели сложнейшую операцию. Она добавила, что супруг, театральный режиссер Константин Богомолов и мать, член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова, поддерживали ее в период хирургического вмешательства.

Ранее Собчак поучаствовала в YouTube-шоу Comment Out. По итогам соревнования с певицей Zivert она проиграла и подверглась наказанию под названием «Отполируй мой зад». Ведущую поставили на стул, затем в студию вошли двое мужчин и протерли намыленными мокрыми губками ее пятую точку.

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