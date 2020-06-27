Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак раскрыла подробности инцидента в монастыре, где на нее и ее съемочную группу совершили нападение. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» в субботу, 27 июня.

«Только что избили Сережу. Ударили меня, разбили камеру. Мы вызываем полицию. Вот эти вот люди это сделали», — рассказала Собчак, сняв на камеру лица нападавших, в числе которых, судя по всему, были служители церкви.

Также телеведущая уточнила, что у них украли камеру со всеми материалами. «Вы совсем уже охерели, — кричит на записи Собчак. — Вы как себе позволяете вытаскивать телефоны и камеры?»

О нападении Собчак сообщила ранее 27 июня. Сейчас она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь. Отмечалось, что журналистка хотела снять фильм о священнике.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом объект посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



