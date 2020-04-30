Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ругани с Кашиным

Ведущая Ксения Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым, во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным. Их беседа опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Кашин подключился к прямому эфиру Собчак и Соловьева на 51-ой минуте. Между Соловьевым и Кашиным случилась перепалка. Кашин назвал Соловьева «смешным и отвратительным», в ответ ведущий назвал Кашина «жалкой пародией на Ленина, только без его ума и образования». Пока журналисты ругались, Собчак отключила видео-связь. Затем эфир покинул Кашин, после чего Соловьев призвал их вернуться.

Ранее сообщалось, что сын Собчак Платон вторгся в ее прямой эфир с Соловьевым. Ребенок попросил Собчак прийти в гостиную, чтобы смотреть концерт. «У меня дядя, я не могу, к сожалению», — ответила сыну ведущая. Соловьев также подключился к разговору, поздоровался с мальчиком и назвал его красавчиком. Ведущий сообщил, что его внука тоже зовут Платон.

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