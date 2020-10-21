Бывший офицер КГБ заявил о вербовке Владимира Соловьева

Бывший сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) СССР подполковник Владимир Попов в своей книге «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ» заявил о вербовке советскими спецслужбами журналиста Владимира Соловьева. Отрывок из книги приводит украинское издание «Гордон».

По словам офицера, после окончания в 1986 году физико-химического факультета Московского института стали и сплавов Соловьев два года работал экспертом в Комитете молодежных организаций (КМО). Автор отмечает, что из этой организации вышло немало агентов советских спецслужб, которые впоследствии заняли высокие посты в государственных и общественных структурах.

Как пишет Попов, в те годы КМО курировался офицерами 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР, а на молодого специалиста Соловьева, хорошо владевшего английским языком, сразу обратили внимание. Отмечается, что для будущего журналиста факт приобщения к агентуре КГБ стал судьбоносным.

Попов заметил, что вскоре Соловьев получил должность сотрудника в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Академии наук СССР, а спустя год его уже отправили в командировку в США. По возвращении, пишет Попов, кураторы из КГБ продвинули Соловьева на телевидение «для внесения в умы внемлющих идей, витающих в большом доме на Лубянской площади».

С 1998 года Соловьев вел «Соловьиные трели» на радио «Серебряный дождь», в 1999-м он параллельно начал карьеру на телевидении. Наибольшей популярностью пользовалось его общественно-политическое ток-шоу «К барьеру».