Российский комик высмеял Соловьева за ошибку с видео из Карабаха

Российский комик Илья Соболев спародировал телеведущего Владимира Соловьева, который ранее в своей передаче «Соловьев Live» выдал отрывок из компьютерной игры за реальное видео из Нагорного Карабаха. Юмористический ролик опубликован в Instagram.

Соболев в образе Соловьева сначала вспомнил про инцидент с видео «из Карабаха», а затем перешел к теме интервью Алексея Навального для Юрия Дудя.

«Конечно, смешно. Ребята накрутили там за три дня 12 миллионов просмотров. Это, конечно, позорище. Там реальных всего 400 просмотров. Я сам это знаю, потому что я лично смотрел 400 раз», — пошутил Соболев.

После этого комик заявил, что ему прислали видео из Кафтанчиково — в этом селе под Томском находился Навальный до госпитализации. Однако вместо реального ролика Соболев вывел на экран кадры из игры Dota 2.

«Видим, что он выходит из дома, потом выпил, наверное, самогонки вот этой. Потом видно, что он всех начинает бить... Вот тут видно, что здоровье зелененькое, значит, здоровья у него много. А это камеры наши российские все увидели и показали», — прокомментировал комик кадры из онлайн-игры.

В конце сентября 2020 года Илья Соболев снял пародию на ведущего Дмитрия Киселева, выпустившего новостной сюжет из номера в отеле, где находился Навальный незадолго до госпитализации.

В Нагорном Карабахе с 27 сентября начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.