Известный комик спародировал Соловьева и высмеял его привычку оскорблять людей

Комик Азамат Мусагалиев спародировал российского телеведущего Владимира Соловьева, высмеяв его привычку оскорблять людей. Видео опубликовано на YouTube-канале ТНТ.

Мусагалиев, представившись ведущим Владимиром Соловьевым-Разбойниковым, провел передачу «Полный гутен таг» на вымышленной радиостанции «ДвестиFM». Для разминки перед эфиром он многократно повторял слово мразь. Именно это ругательство часто использует ведущий Соловьев в своих передачах.

«Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку. Пока мы уютно спали в своих кроватках, этот гадливый звездно-полосатый американский кошак наверняка нам успел напакостить за эту ночь», — отметил известный комик. Он посетовал на то, что теперь американцы встают на колено из-за борьбы с расизмом. «Вот русские люди встают на колено только перед родиной и развязанным шнурком, понятно. Только две святые, духовные вещи», — сказал Мусагалиев.

«Крым же наш! Я бы даже сказал наш Крым наш. Специально с двух сторон словом "наш" запаковал, чтобы с какой стороны ни посмотрел, Крым был наш», — добавил комик.

В эфир к нему «пришел» ведущий Владимир Понзер, который, со слов Соловьева-Разбойникова, имеет «российское гражданство и пару предательских». Артист пародировал журналиста Владимира Познера. Узнав о поездке гостя во Францию к другу, Соловьев-Разбойников заявил, что нет другого объяснения для выезда за границу, кроме как вызволение приятеля из плена.

Соловьев с 2010 года работает на телеканале «Россия 1». Он вел программу «Поединок», в настоящее время на канале выходит программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». До ВГТРК журналист работал на НТВ, где вел передачу «К барьеру!». Также регулярно ведет эфиры передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», которая принадлежит госхолдингу ВГТРК. В настоящее время проводит прямые трансляции на YouTube-канале «Соловьев LIVE».