Уткин рассказал о встрече с Соловьевым после угроз расправы

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, что видел телеведущего Владимира Соловьева в Лужниках, но не стал с ним общаться. О встрече он сообщил в программе «Паноптикум», опубликованной на YouTube.

Между Уткиным и Соловьевым в апреле произошел публичный конфликт, во время которого ведущий пригрозил физической расправой при личной встрече. «Мы виделись с тех пор. Это было в одном ресторане около "Лужников". Я сидел с друзьями в ресторане, у нас обед плавно перешел в ужин», — отметил он.

По мнению Уткина, вероятно, ведущий пришел туда после занятий бегом. Он вспомнил о том, как Соловьева на пробежке в Лужниках видела журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Комментатор отметил, что Соловьев сел в другом конце ресторана. «Видимо, отбегал свое. Мы не разговаривали, в принципе могли бы», — добавил Уткин.

Он подчеркнул, что регулярно получает ссылки на материалы с Соловьевым. «Я не могу полностью оградиться от созерцания этого. Я даже научился получать от него некоторое удовольствие», — подчеркнул Уткин.

Конфликт между комментатором и ведущим начался с того, что Соловьев назвал Уткина психически больным человеком за возмущение действиями российских властей в период пандемии коронавируса. Словесная перепалка продолжилась в Twitter, где оппоненты обменялись постами с критикой друг друга. Вскоре Уткин вызвал Соловьева на словесный баттл, но ведущий от поединка отказался, а позже осыпал оскорблениями оппонента в видеоэфире.

Также Соловьев пригрозил Уткину физической расправой, заявив, что если окажется с ним рядом, то «разок врежет, как бьют мерзкую жалкую скотину». Уткин отметил в ответ, что при встрече с «мерзкой карлицей» будет «держать руки за спиной», а также предрек ведущему инсульт.