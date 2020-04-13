Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Спортивный комментатор Василий Уткин и телеведущий Владимир Соловьев продолжили заочную словесную перепалку в соцсети Twitter, обменявшись публичными постами с критикой друг друга. Уткин возмутился действиями российских властей в период распространения коронавируса, а Соловьев назвал его психически больным.

«Мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны Соловьева, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России», — отметил Уткин. На это ведущий «России 1» призвал комментатора «крикнуть громко, чтобы тебя все в Киеве услышали».

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В ответ спортивный журналист написал Соловьеву, что если он «будет плохо сосать, то заставят пересасывать». Ведущий позже отреагировал на реплику, заметив, что у оппонента «налицо синдром Туретта, отягощенный запущенной депрессией». Он также выразил готовность оплатить лечение заболевания.

Первоначально комментатор высказался о властях России. Журналист подчеркнул, что ему «не нужно государство», которому он 30 лет платил все необходимые налоги, а в период распространения коронавируса его вынуждают оставаться дома за свой счет и продолжать вносить все коммунальные платежи.

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство. Тогда он пожелал комментатору «вылечиться и жить долго и счастливо».

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