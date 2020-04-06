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Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок россиян

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Кадр: «Россия 1»

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал россиян, которые жалуются на нехватку медицинских масок в аптеках. Он высказал свое мнение в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Выпуск опубликован в YouTube.

«Если бы те люди, которые кричат, что невозможно купить в аптеке маску, то время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, то им самим было бы спокойней», — сказал телеведущий.

23 марта в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. В Минпромторге уточнили, что маски будут отправлены в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

В Роспотребнадзоре рассказали, что использованные медицинские маски надо убирать в отдельный пакет, герметично закрывать, и только после этого выбрасывать. В ведомстве уточнили, что так же стоит поступать и с использованными резиновыми перчатками.

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