Канделаки напомнила Уткину о гомосексуальности в ответ на совет «радовать глаз»

Спортивный комментатор Василий Уткин и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки обменялись колкостями в сети. Журналист съязвил на тему возраста и рода занятий Канделаки, в ответ на что продюсер высказалась о причинах одиночества Уткина и вызвалась оплатить ему визит к врачу.

Уткин отметил Канделаки в Instagram под видео с девушкой-фристайлером на каблуках, при этом чеканящей футбольный мяч. «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять "Матч ТВ" и пустословить в Telegram», — подписал он ролик.

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Генпродюсер федерального канала возразила комментатору в своем Telegram-канале. «К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент», — написала она, добавив, что с пониманием относится к первой причине, и готова оплатить визит Уткина к врачу во втором случае.

«В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», — заключила она.

Пикировки Канделаки и Уткина начались в 2015 году после того, как Канделаки назначили руководить «Матч ТВ», создаваемым на основе спортивной редакции «НТВ-Плюс», которую он тогда возглавлял. Уткин отказался работать на телеканале под руководством Канделаки. По его словам, журналистка не имеет соответствующих профессиональных качеств и навыков для управления каналом. Комментатор раскритиковал телеведущую за фразу о создании редакции нового канала «с нуля» и высмеял ее высказывание после победы ЦСКА над пражской «Спартой» в квалификации Лиги чемпионов. Канделаки в ответ назвала комментатора жиробасом.

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