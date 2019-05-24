Канделаки поведает россиянам о судьбе порноактеров

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки снимает для Amediateka сериал об отношениях порноактрисы и порноактера. Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», заказчик оплатил Канделаки пилотные эпизоды сериала.

Производством занимается компания Goose Goose Films, Канделаки выступает в качестве продюсера. Вместе они уже выпустили сериал о футболе «Большая игра». В Amediateka подтвердили, что оба пилота уже оплачены. Бюджет одного составляет миллион рублей.

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Отмечается, что проект Канделаки — первый оригинальный сериал для Amediateka, о котором стало известно. Сервис с 2018 года планирует запускать собственные сериалы, сотрудничество обсуждалось с различными продюсерами.

Название сериала его продюсер не раскрывает. Канделаки отметила, что в истории любви двух порноактеров ее «заинтересовал контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу». Детали второго сериала для сервиса она раскрывать не стала.

Amediateka был запущен в 2013 году продюсером Александром Акоповым и бизнесменом Леонардом Блаватником, которые ранее были партнерами по студии «Амедиа», занимавшейся производством телесериалов. В настоящее время Amediateka является эксклюзивным дистрибьютором американского канала HBO в России.

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