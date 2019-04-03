На Василия Уткина совершено нападение

На журналиста Василия Уткина совершено нападение. Об этом сам Уткин сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Уткина, после тренировки его команды «Эгриси» неизвестный распылил ему в лицо перцовый газ «черемуха».

«Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте», — описал журналист обстоятельства произошедшего.

Он уточнил, что нападавший снимал все на видео, предположив, что тот делал это для отчетности. Поначалу Уткин не понимал, чем в него брызнули, лишь подметил «сладковатый запах». Он предполагает, что это была «черемуха». Комментатор пишет, что нападавший попал ему в левый глаз, но вскользь.

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Уткин считает, что есть только «одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть». Он приложил к посту видео под названием «Агузаровгейт: финиш (но не конец)» со своего YouTube-канала.

В одном из видео Уткин рассказал о связи Алана Агузарова с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, являющимся его клиентом. Уткин предположил, что при участии Черчесова был осуществлен трансфер защитника сборной России Константина Рауша, а агентство Агузарова «Голден Той» получило за переход комиссию. При этом тренер, по словам журналиста, провел «работу по убеждению самого игрока» и «работу по предоставлению Раушу в интересах сборной гражданства России». На тот момент защитник обладал только немецким паспортом.

В настоящее время Уткин начал карьеру журналиста в 1994 году. Он работал спортивным комментатором, а с 2010 по 2015 год возглавлял спортивную редакцию «НТВ-Плюс». После он ушел на только что созданный федеральный канал «Матч ТВ», однако покинул его спустя несколько месяцев. В настоящее время он ведет свои каналы на YouTube и в Telegram (больше 40 тысяч подписчиков).

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