Уткин заподозрил Черчеcова в организации нападения на себя

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что организатором нападения на него мог стать тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мне больше некого подозревать», — ответил он на вопрос о своих подозрениях в адрес футбольного тренера.

Уткин также уточнил, что не хочет подавать заявление о нападении в правоохранительные органы. По его мнению, так он лишь потеряет время впустую.

Ранее спортивный журналист сообщил о том, что неизвестный распылил ему в лицо перцовый газ. «Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила», — охарактеризовал он инцидент в своем Telegram-канале.

Тогда Уткин заявил, что существует лишь «только одна причина» и «два человека», которые могут быть заинтересованы в нападении на него. К публикации комментатор приложил ссылку на видео «Агузаровгейт: финиш (но не конец)», где он рассказывает о связи юриста Алана Агузарова с Черчесовым. По его мнению, они совместно провели трансфер футболиста Константина Рауша: тренер якобы убедил игрока с помог ему в получении гражданства, а агентство Агузарова получило комиссию за этот переход.

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