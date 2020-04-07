Соловьев отжался на камеру

Видео: Соловьёв LIVE / YouTube

Телеведущий Владимир Соловьев занялся зарядкой в студии шоу «Соловьев.Live». Физические упражнения он выполнял во время перерывов на новости в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести.FM». Запись опубликована на YouTube.

Во время эфира были продемонстрированы видео, на которых разные люди показывали, какой физической активностью можно заниматься во время самоизоляции. Соловье также продемонстрировал несколько упражнений. В частности, он выполнил несколько приседаний и отжался на камеру.

Ранее Соловьев раскритиковал россиян, которые жалуются на нехватку медицинских масок в аптеках. По его словам, людям, которые говорят о невозможности купить маску в аптеке, «было бы спокойнее, если бы они тратили время на шитье масок, а не написание гневных постов».

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