Соловьев обозначил судьбу России

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что судьба России — помогать человечеству и спасать его во время различных бед. Спасительную миссию России он обозначил, рассуждая о готовности Москвы помочь другим странам из-за пандемии, сообщает газета «Взгляд».

«Именно Россия, как правило, человечество и спасает. Судьба у нас такая», — отметил журналист. По словам Соловьева, осознание обязанности помочь кому-либо можно назвать особенностью российского менталитета. Он считает, что каждому государству нужно решать самостоятельно, «принимать нашу помощь или нет».

Ведущий добавил, что Москва, оказывая помощь, никогда ничего не просит взамен. Он привел в пример предложение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова помочь США в борьбе с коронавирусом и отметил, что американский лидер Дональд Трамп не может пойти на такие меры.

«Для американца сказать "делайте как Россия" или "возьмите помощь от России". (...) Это равносильно признанию Трампа в том, что он российский шпион. Им проще кричать, что они "сами с усами"», — заключил Соловьев.

Ранее посол Анатолий Антонов заявил о готовности России прийти на помощь США в борьбе с эпидемией коронавируса при необходимости. Он обратился к «простым американцам», отметив, что новый вирус — глобальная угроза, с которой нужно бороться совместными усилиями.

По данным на 25 марта, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них, 410, обнаружены в Москве. Новые случаи заражения зарегистрированы в 20 регионах страны.

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