Прицелившегося в украинца тепловизором Соловьева сравнили с красным комиссаром

Политолог Владимир Корнилов опубликовал в Twitter фотографию, на которой телеведущий Владимир Соловьев измеряет температуру украинскому политологу Вячеславу Ковтуну. По его мнению, на снимке есть определенное сходство между Соловьевым с тепловизором в руке и красным комиссаром.

«Почему-то вспомнился сериал "Ликвидация". Тем более что Владимир Рудольфович всегда мечтал возглавить СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!»; контрразведывательные организации Красной армии времен Второй мировой войны — прим. «Ленты.ру»)», — подписал фотографию Корнилов, добавив, что «пока это только тепловизор».

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Комментаторы поста также обнаружили сходство прицелившегося телеведущего с готовящимся к выстрелу комиссаром. «А вы заметили что Соловьев как-то привычно для исполнения приговора стоит...» — отметил один из пользователей пользователь. А другой микроблогер заметил сходство с персонажами из фильма «Люди в черном»: «Вот почему, оказывается, профессор Ковтун, когда его спрашивают, постоянно отвечает: "Не знаю, не помню". Человек в черном стирает ему память...» — предположил он.

В конце февраля Соловьев и Ковтун поспорили о наличии зараженных коронавирусом в России и на Украине в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Гость студии порекомендовал ведущему поехать в Италию и «обнять коронавирусников», на что Соловьев ответил отказом и встречным аналогичным предложением, а затем запел.

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