Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России). Фрагмент передачи ведущий опубликовал в своем Instagram.

Конфликт между телеведущим и бывшим депутатом произошел в ходе обсуждения действий УПА во время Великой Отечественной войны. Украинский политик высказал мнение, что в Киеве не было и нет националистов. После этого ведущий попросил «вывести эту нацистскую мразь и отдать ее на расстрел войскам НКВД».

«Ты предатель моего народа. Шесть миллионов уничтоженных евреев. Ты предал их память», — заявил Соловьев Ковтуненко, упомянув также о девяти миллионах погибших в войне украинцах.

УПА — вооруженное формирование ОУН под командованием Степана Бандеры. В 1943 году боевики организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

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