Соловьев предрек создание нового типа экономики в России и призвал не истерить

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о перспективах российской экономики. Он призвал зрителей не истерить, а также заявил, что сложившаяся ситуация — это вызов, в результате которого в России может быть создан новый тип экономики. Видеозапись монолога на эту тему Соловьев опубликовал в Instagram.

По его мнению, россияне очень остро отреагировали на снижение цен на нефть, потому что они живут «в мире другой экономики». Телеведущий заверил, что правительство знает, как стабилизировать ситуацию, и что «кризис особо не такой и страшный».

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Соловьев сообщил, что у России появился шанс «опять выступить в противофазу с миром». «В этот раз, когда мир будет падать, нам надо расти», — предрек телеведущий и уточнил, что это возможно за счет накопленной финансовой подушки.

Ведущий добавил, что необходимо использовать налоги как стимул для развития экономики. По его мнению, необходимо не повышать их, а понижать в тех сферах, где необходим рост. «Цель простая — создание нового типа экономики с высокооплачиваемыми рабочими местами. Люди должны почувствовать, что их жизнь меняется к лучшему и они становятся богаче», — резюмировал ведущий и призвал подписчиков успокоиться и не подводить итоги по одному дню.

9 марта о выгоде России от дешевой нефти рассказал телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его мнению, заключение «невыгодной сделки» с ОПЕК привело бы к тому, что «нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов». Теперь, по словам Киселева, у России есть шанс добыть и продать столько, сколько нужно.

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