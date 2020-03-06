Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью

Телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил юмориста Сергея Светлакова за то, что тот отказался назвать его мразью в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out. Свой комментарий на этот счет он опубликовал в Instagram-аккаунте.

«Сергей, спасибо», — написал Соловьев, а также призвал посмотреть, «через что прошел Сергей, чтобы не писать про него гадости». В комментариях к посту некоторые подписчики телеведущего оценили поступок юмориста как правильный. Большинство, однако, выступили с критикой самого формата передачи, в которой Светлаков принимал участие, назвав ее дебильной и идиотской.

Выпуск Comment Out со Светлаковым был опубликован на YouTube 5 марта. Второй участницей шоу стала певица Вера Брежнева. По условиям передачи, участник проекта тянет карточку с именем знаменитости, а затем ему предлагают два варианта: написать критический комментарий под Instagram-постом известной личности или согласиться на наказание. Светлаков выбрал наказание. Ему досталось избиение плеткой, при этом его одновременно кормили печеньем.

Соловьев с 2010 года работает на телеканале «Россия 1». Он вел программу «Поединок», в настоящее время на канале выходит программа «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». До ВГТРК журналист работал на НТВ, где вел передачи «К барьеру!» и «Воскресный вечер». Также регулярно ведет эфиры передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», которая принадлежит госхолдингу ВГТРК.

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