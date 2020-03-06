Светлаков отказался называть Соловьева мразью и предпочел быть избитым плеткой

Видео: Чикен Карри / YouTube

Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков во время конкурса на передаче Comment Out отказался называть ведущего Владимира Соловьева мразью. Он предпочел, чтобы его избили плеткой и одновременно кормили печеньем. Выпуск опубликован на YouTube.

По условиям передачи Светлаков взял карточку с именем знаменитости. На бумаге оказалось написано имя ведущего канала «Россия 1». После этого он взял две карточки с вариантами последующих действий. Юморист должен был либо написать Соловьеву в соцсети, либо быть наказанным: хлестанием плеткой и кормлением печеньем одновременно.

Другая участница шоу, певица Вера Брежнева, хотела узнать, почему Светлаков так долго выбирает между двумя вариантами. «Для тебя это будни, для меня — первый раз. Меня печеньем кормят, [плеткой] хлещут. Что мне пацаны скажут со двора? С другой стороны, что мне скажет "Единая Россия"?» — ответил ей Светлаков.

В выпуске показали текст предлагаемого сообщения для Соловьева: «Не понимаю, почему тебе пишут "мразь, говнарь, пес". Люди, ау! Разграничивайте реальную жизнь и образ в интернете!» Бывший игрок КВН предпочел отказаться от подобного поста, несмотря на то, что некоторые зрители в студии предлагали ему согласиться написать комментарий в адрес Соловьева.

В ноябре 2019 года Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. По его словам, в эфир не попала в том числе шутка про одного из регулярных членов жюри, Юлия Гусмана. Тогда во время выступления Светлаков сообщил всему залу адрес отеля Гусмана после его негативной реакции на разминку команды и, как следствие, плохих оценок жюри.

Бывший игрок команды КВН «Уральские пельмени» Светлаков долгое время работал на ТНТ, а также сотрудничал с Первым каналом. Позднее он вместе с Александром Незлобиным и Михаилом Галустяном перешел на СТС. Они вместе создали юмористическое шоу «Русские не смеются». В нем комики-любители должны развеселить жюри и получить за это деньги.

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