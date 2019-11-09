Интернет и СМИ
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Горбачев объяснил необходимость перестройки
В единственном регионе России мужчин оказалось больше женщин
Бразилец из сборной России не увидел дискриминации в слове «обезьяна»
Бывшего мэра российского города объявили в федеральный розыск
В России изменили схему выделения субсидий многодетным семьям
Актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
«Ювентус» захотел поразившего его ворота футболиста «Локомотива»
США начали продажу «углерод-негативной» водки
В Индии усомнились в возможностях С-400
Новости партнеров

Светлакова заметили в Киеве на юмористическом шоу Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Светлаков и Александр Незлобин

Юмористов и телеведущих Сергея Светлакова и Александра Незлобина заметили в Киеве на съемках шоу. Как сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник, они прибыли в столицу Украины посмотреть финал юбилейного сезона передачи «Лига смеха», ведущим которой был президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что съемки финального выпуска прошли 7 ноября в киевском Октябрьском дворце. Источник рассказал, что бывшие резиденты Comedy Club наблюдали за концертом из зрительного зала и не принимали участия в шоу.

При этом Светлаков, и Незлобин не афишировали свой приезд на Украину. В социальных сетях комиков нет упоминания о том, что они намерены съездить и посмотреть финал сезона «Лиги смеха». Украинское издание добавило, что в настоящее время нет информации о том, что артисты посещали Крым после присоединения полуострова к России.

Программа «Лига смеха» выходит на украинском телевидении с 2015 года на канале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому. Производством программы занимается студия «Квартал 95», главой которой значился Зеленский. Он также был ведущим передачи вплоть до 2019 года. 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

В мае Зеленский уже в должности главы государства принял участие в съемке выпуска «Лиги смеха» в Октябрьском дворце. Он станцевал на сцене с участниками шоу, поцеловал в голову нового ведущего и под аплодисменты прошел в зрительный зал.

Прообразом «Лиги Смеха» послужил КВН. В шоу команды различных коллективов соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на разные темы, а также разыгрывают подготовленные сцены.

Бывший игрок КВН Светлаков долгое время работал на ТНТ, а также сотрудничал с Первым каналом. Позднее он вместе с Незлобиным и Михаилом Галустяном перешел на СТС. Они вместе создали юмористическое шоу «Русские не смеются». В нем комики-любители должны развеселить жюри и получить за это деньги. Программа выходит на СТС с 1 ноября 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Російські коміки Свєтлаков та Незлобін приїхали на зйомки фіналу «Ліги сміху» Зеленського
Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Зеленский станцевал на шоу «Лига смеха»
На СТС подтвердили переход Светлакова и Незлобина с ТНТ
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02 3 ноября

«Мне очень нужны были деньги»

Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
11:06Сегодня

Ургант спросил Бузову о мужчинах для Батрутдинова

20:59 8 ноября

Телешоу о соревнованиях медведя с человеком разгневало зоозащитников

19:46 8 ноября

В «Би-би-си» ответили на упреки в неправильном переводе слов Кадырова

Интернет и СМИ00:0430 октября

Встроились в систему

Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
19:20 8 ноября

Бывший муж Бузовой рассмеялся в ответ на новость о ее избиении

18:47 8 ноября

Бабченко предрек гибель России при нефти по 12 долларов

18:11 8 ноября

Позитивное фото из Освенцима разгневало пользователей соцсетей

Интернет и СМИ00:0222 октября

Голоса в голове

Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
18:09 8 ноября

Бабченко назвал русских рабами и сравнил с украинцами

16:54 8 ноября

Бабченко раскрыл главную причину переезда с Украины

15:45 8 ноября

Английский блогер извинился за слова о «чеченских цыпочках»

Россия
Названы польза и опасность мандаринов
«Я не пропаганда и не кусок жира, я человек»
Эти россияне пережили ненависть окружающих и упреки родных. Но научились любить себя
Россиянин захотел найти муллу и поджег мечеть
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»
Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
Глава района под Смоленском погиб при тушении чужого дома
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Москву окутает туман
Все материалы
Мир
США рассказали о работе над стабильностью на Украине
«Мы были близки к кровопролитию»
30 лет назад пала Берлинская стена. За что немцы до сих пор благодарны СССР?
Установлены личности 39 умерших в грузовике вьетнамцев
Кровожадный убийца или герой?
 
Меркель предрекла восточным немцам еще полвека отставания
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Зеленский отчитался об успешном разведении войск в Донбассе
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
На Украине предложили отказаться от минских соглашений
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
В Эстонии отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Все материалы
Экономика
Богачи перестали скупать яхты
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
России вернут многомиллионный советский долг
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo
Олег ШапироВсем прощаю
Или как ведущий столичный архитектор не возвращает долги
У окончания торговой войны нашлись влиятельные противники
Все материалы
Силовые структуры
У фигуранта дела об убийстве бывшего мэра Киселевска нашли тайник с оружием
Николай Джумагалиев«Дикий зверь в облике человека»
Этот маньяк стал главным каннибалом СССР. Его до сих пор держат в закрытой психбольнице
Несовершеннолетнего студента в России осудили за подготовку массового убийства
Филипп Киркоров«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова»
Как террористы хотели взорвать короля российской поп-сцены и обвиняли в этом Галкина
Брат рядового Шамсутдинова усомнился в угрозах изнасилования
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
BMW с похищенным человеком в багажнике остановили в Москве
Все материалы
Наука и техника
США начали продажу «углерод-негативной» водки
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
В Индии усомнились в возможностях С-400
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Вирус относится к самой смертоносной группе
В России научились за минуту определять поддельное вино
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса
Все материалы
Спорт
Бразилец из сборной России не увидел дискриминации в слове «обезьяна»
«Он изобрел колесо. Снова»
Британские велогонщики почти сотню лет не видели медалей. Все изменила одна смелая идея
«Ювентус» захотел поразившего его ворота футболиста «Локомотива»
Игорь Бакалов«Пуля прошла сквозь тело и вышла наружу»
Два советских чемпиона по стрельбе могли взять золото Олимпиады. Пока один не убил другого
Венгер раскрыл правду о переговорах с «Баварией»
Хосеп ГвардиолаКрасная дорожка для Гвардиолы
На чем можно заработать в 12-м туре АПЛ
Гол ударом пяткой помог худшей команде АПЛ одержать первую победу в сезоне
Все материалы
Культура
Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»
«Мне было интересно сыграть абсолютное зло»
Паника, ужасы и люди-монстры: в прокат выходит продолжение культового «Сияния»
Травля из-за эротической сцены довела Асмус до слез
Хлеб всему голова
Художница придумала свой язык, надела на лицо буханку и прославилась на весь мир
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами
«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах и невероятных россиянах
Стали известны подробности о состоянии Верника
Все материалы
Интернет и СМИ
Светлакова заметили в Киеве на юмористическом шоу Зеленского
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Ургант спросил Бузову о мужчинах для Батрутдинова
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Телешоу о соревнованиях медведя с человеком разгневало зоозащитников
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
В «Би-би-си» ответили на упреки в неправильном переводе слов Кадырова
Все материалы
Ценности
Олимпийская чемпионка появилась на публике в «голом» платье
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Женщина похвасталась обручальным кольцом и была пристыжена за «уродливые» ногти
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
73-летняя пенсионерка выиграла конкурс на лучшую фигуру в бикини
Партнерский материал
Живительная невесомость
Что такое флоатинг и почему всем нужно его попробовать
Пляжная съемка 46-летней бывшей супермодели обернулась спасением жизни туристки
Все материалы
Путешествия
Японская туристка съездила на Сахалин и удивилась вывескам на русском языке
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Подсчитано число проданных билетов на поезда в Крым
Партнерский материал
За медом и вином
Искупаться в пивном чане, побывать на средневековом курорте: чем заняться в Словении
22 пассажира сняли с рейса из-за скандала по поводу внешнего вида
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Сын-аутист избил мать в самолете и лишил обоих перелета
Все материалы
Из жизни
Удочеренную американцами «взрослую» карлицу с Украины показали по ТВ
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Беззаботный кабан разбудил четырех львов и остался жив
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Водитель потерял по дороге коллекцию секс-игрушек на миллион фунтов
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Все материалы
Тест нового BMW X6
Привидение с моторищем: отчего владельцы «ха-шестого» полюбят ездить ночью
25 самых популярных машин России
Российский авторынок падает уже больше полугода
Лучшее автомобильное видео октября
Побег из Берлина, убитые игрушки и Джеймс Бонд: самые интересные ролики месяца
McLaren M81: единорог среди Мустангов
Ford Mustang третьего поколения, который любил повороты
В Россию привезли уникальный автомобиль за 160 миллионов рублей
На продажу выставили Ford Mustang «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд»
Запатентован салон «Нивы» будущего
Все материалы
Дом
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
Состоялось финальное голосование премии Urban Awards
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Россиянка захотела жить в Италии и лишилась миллионов рублей
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Отремонтированы две дороги по наказу Путина
Российский актер призвал сохранять лес
Все материалы