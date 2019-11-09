Светлакова заметили в Киеве на юмористическом шоу Зеленского

Юмористов и телеведущих Сергея Светлакова и Александра Незлобина заметили в Киеве на съемках шоу. Как сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник, они прибыли в столицу Украины посмотреть финал юбилейного сезона передачи «Лига смеха», ведущим которой был президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что съемки финального выпуска прошли 7 ноября в киевском Октябрьском дворце. Источник рассказал, что бывшие резиденты Comedy Club наблюдали за концертом из зрительного зала и не принимали участия в шоу.

При этом Светлаков, и Незлобин не афишировали свой приезд на Украину. В социальных сетях комиков нет упоминания о том, что они намерены съездить и посмотреть финал сезона «Лиги смеха». Украинское издание добавило, что в настоящее время нет информации о том, что артисты посещали Крым после присоединения полуострова к России.

Программа «Лига смеха» выходит на украинском телевидении с 2015 года на канале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому. Производством программы занимается студия «Квартал 95», главой которой значился Зеленский. Он также был ведущим передачи вплоть до 2019 года. 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

В мае Зеленский уже в должности главы государства принял участие в съемке выпуска «Лиги смеха» в Октябрьском дворце. Он станцевал на сцене с участниками шоу, поцеловал в голову нового ведущего и под аплодисменты прошел в зрительный зал.

Прообразом «Лиги Смеха» послужил КВН. В шоу команды различных коллективов соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на разные темы, а также разыгрывают подготовленные сцены.

Бывший игрок КВН Светлаков долгое время работал на ТНТ, а также сотрудничал с Первым каналом. Позднее он вместе с Незлобиным и Михаилом Галустяном перешел на СТС. Они вместе создали юмористическое шоу «Русские не смеются». В нем комики-любители должны развеселить жюри и получить за это деньги. Программа выходит на СТС с 1 ноября 2019 года.

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