Соловьёв LIVE / YouTube

Телеведущий Владимир Соловьев пустился в пляс перед эфиром передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM». Запись опубликована на YouTube.

Соведущая Анна Шафран сказала журналисту, что им необходимо уйти на перерыв из-за выпуска новостей. На это Соловьев заметил, что зрители его канала увидят комплекс утренней гимнастики, которые он покажет лично.

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Вскоре после этого ведущий прошелся по студии, продемонстрировав серию упражнений на гибкость и растяжку. Через несколько минут зарядки Соловьев начал танцевать. В конце выступления он посмотрел в камеру и послал воздушный поцелуй.

На момент обратили внимание пользователи соцсетей. Юзер traktor_bang опубликовал фрагмент с танцем. «Доброе утро, начните все с бодрой зарядки и зарядитесь позитивом на весь день», — написал он.

Ранее Соловьев отказался от предложения украинского эксперта поехать в Италию и «обнять коронавирусников». Ведущий посоветовал политологу исполнить песню о коронавирусе собственного сочинения, а потом запел ее сам в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

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