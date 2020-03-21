«Пухляш» из клипа Little Big станцевал под заставку «Жить здорово!»

Танцор-«пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов пришел на программу «Вечерний Ургант» и поучаствовал в конкурсе, в рамках которого он станцевал под музыку из заставок различных передач Первого канала. Выпуск с его участием доступен на YouTube-канале вечернего шоу.

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Ведущий предложил актеру поучаствовать в конкурсе «Uno значит Первый». Согласно правилам, Красилов должен был сымпровизировать танец под заставки таких передач, как «Жить здорово!», КВН, «Новости» и «Пусть говорят». Танцор показал современные стили танцев под эту музыку, после чего Ургант попросил его станцевать под вступительную мелодию из «Что? Где? Когда?» (симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра»). Гость шоу исполнил под нее движения, которые выполнял и в клипе Little Big.

12 марта Красилов появился в клипе рейв-группы Uno, с которой они должны были представлять Россию на «Евровидении». Через несколько дней участники коллектива подтвердили, что танцор, который покорил зрителей в сети и получил прозвище Пухляш, все-таки поедет на Евровидение. На следующий день стало известно, что музыкальное состязание отменили из-за коронавируса.

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