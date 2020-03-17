Покоривший зрителей «пухляш» из клипа Little Big поедет на «Евровидение»

Актер Дмитрий Красилов, покоривший зрителей свои появлением в клипе Little Big на песню Uno, поедет на «Евровидение». Информация об этом появилась в официальном Instagram-аккаунте группы.

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на "Евровидение"? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — говорится в публикации.

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В комментариях под видео танцующего в кадре артиста наделили прозвищем «пухляш». Ранее в марте россиянин Павел Михайлов также создал петицию с требованием взять Красилова на музыкальный конкурс. По его мнению, выступление Little Big будет «не таким» без участия танцора. В настоящее время обращение собрало более семи тысяч подписей.

Музыкальное видео Little Big было выпущено вечером 12 марта. Оно оказалось самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных клипов. Ролик, выложенный на YouTube-канале Eurovision Song Contest, на момент написания заметки собрал более 29 миллионов просмотров.

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