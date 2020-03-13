Песня Little Big оказалась самой популярной среди клипов «Евровидения-2020»

Клип на песню Uno, с которой группа Little Big представит Россию на международном песенном соревновании «Евровидение-2020», оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео. Ролик, выложенный на YouTube-канале Eurovision Song Contest, на момент написания заметки собрал 1,085 миллиона просмотров.

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Музыкальное видео Little Big было выпущено вечером 12 марта. Большинство остальных участников «Евровидения» представили организаторам свои работы уже к 10 марта. Видео на трек Uno опередило по просмотрам клип украинской группы Go_A, ранее удерживавший первую позицию с 1,01 миллиона просмотров. Ролик украинцев был опубликован на канале конкурса в феврале.

О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно 2 марта. Коллектив был образован в 2013 году в Санкт-Петербурге, его создал видеоблогер Илья Прусикин.

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