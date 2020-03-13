Little Big решила отдельно раскрутить танец к песне для «Евровидения»

Группа Little Big запустила в TikTok челлендж #unovisionchallenge в поддержку песни Uno, с которой выступит на конкурсе «Евровидение». Музыкальная команда решила отдельно раскрутить танец, которым будет сопровождаться выступление, и предложила остальным пользователям повторять их движения и публиковать в соцсети.
На видео создатель группы Илья Прусикин станцевал на улице вместе с шестью популярными в TikTok блогерами. Танец подразумевает движение ногами к себе и от себя, а завершается вращением вокруг себя с круговыми движениями поднятой вверх левой рукой.
@littlebig
Support us on Eurovision! Join to ##unovisionchallenge | @ba.bich_ @mahavsekupleno @mimimizhka @anastasia_yseeva_17 @danya_milokhin @dream_team_house♬ UNO - Little Big
Прусикин также записал несколько роликов с блогерами в отдельности. В частности, совместный с ним ролик разместила на своей странице блогерша Mahavsekupleno, у которой 1,3 миллиона подписчика в соцсети.
@mahavsekupleno
Вчера научились новому челленджу ##unovisionchallenge от лучших @littlebig ! Врывайся, это главный челлендж весны ##рек♬ UNO - Little Big
Ранее сообщалось, что клип на песню Uno оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео. Ролик уже собрал более одного миллиона просмотров. Видео было выпущено вечером 12 марта, а отрывок Uno неофициально появился в сети еще в начале марта.
Иностранные пользователи соцсетей обрадовались участию Little Big в международном музыкальном конкурсе. Многие отмечали, что теперь считают победу коллектива из России одним из вероятных итогов финала.