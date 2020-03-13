Little Big решила отдельно раскрутить танец к песне для «Евровидения»

Группа Little Big запустила в TikTok челлендж #unovisionchallenge в поддержку песни Uno, с которой выступит на конкурсе «Евровидение». Музыкальная команда решила отдельно раскрутить танец, которым будет сопровождаться выступление, и предложила остальным пользователям повторять их движения и публиковать в соцсети.

На видео создатель группы Илья Прусикин станцевал на улице вместе с шестью популярными в TikTok блогерами. Танец подразумевает движение ногами к себе и от себя, а завершается вращением вокруг себя с круговыми движениями поднятой вверх левой рукой.

Прусикин также записал несколько роликов с блогерами в отдельности. В частности, совместный с ним ролик разместила на своей странице блогерша Mahavsekupleno, у которой 1,3 миллиона подписчика в соцсети.

Ранее сообщалось, что клип на песню Uno оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео. Ролик уже собрал более одного миллиона просмотров. Видео было выпущено вечером 12 марта, а отрывок Uno неофициально появился в сети еще в начале марта.

Иностранные пользователи соцсетей обрадовались участию Little Big в международном музыкальном конкурсе. Многие отмечали, что теперь считают победу коллектива из России одним из вероятных итогов финала.

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