Российская группа Little Big представила песню для «Евровидения». Трек прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, трансляция велась на сайте телеканала.

В эфире передачи показали новый клип группы на песню Uno, однако сами участники в студии не появились. Телеведущий никак не прокомментировал песню Little Big.

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Короткий ролик с ранее неизвестным треком Uno был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждалось, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. Однако в Little Big опровергли связь песни Uno с «Евровидением».

Ранее группа рассказала, о своей песне для «Евровидения». «Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком», — отметил вокалист Little Big Илья Прусикин. Фронтмен добавил, что группа «всегда работала на веселье, на карнавале» и не собирается изменять себе.

О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. Он пояснил, что она будет веселой, с бразильским оттенком.

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известной работой коллектива является клип Skibidi, набравший более 362 миллионов просмотров. Среди других известных хитов музыкантов — Faradenza. I'm OK, Go Bananas и LollyBomb.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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