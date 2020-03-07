Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. По правилам конкурса, песня должна быть представлена до 9 марта.

Композиция, с которой музыкальный коллектив может поехать представлять Россию на песенном конкурсе, получила название Uno. Официального подтверждения этой информации нет.

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В то же время комментаторы приступили к оценке композиции. Одни заявили, что песня достойна «Евровидения», другие же отметили, что выводы делать рано. «Вы че, народ, даже этот маленький кусочек въедается в мозг, не переживайте абсолютно», «Неплохая песня. Мне почему-то отрывок из куплета/распевки понравился даже чуть больше,чем сам припев», — писали они.

2 марта сообщалось, что Little Big выступят на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Премьера песни, с которой группа отправится на фестиваль, состоится в ближайшие дни.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала Little Big лучшим возможным выбором среди российских артистов, «Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу. Это шикарнейший выбор. Я уверена, что они всех порвут! Большой респект Первому каналу», — заявила она. С ней согласился продюсер Иосиф Пригожин, отметив, что коллектив выглядит очень достойно.

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