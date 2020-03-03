Менеджер Little Big покинул группу после новостей об участии в «Евровидении»

Пиар-менеджер и директор по развитию Little Big Андрей Орехов покинул группу после новостей об участии коллектива в «Евровидении». Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

В беседе с Telegram-каналом «Антиглянец» менеджер пояснил, что его представления о том, чем он хочет заниматься, разошлись с путем участников. При этом он отметил, что испытывает чувство гордости и радости за коллег, которые представят Россию на международном конкурсе.

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«Я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу», — заявил Орехов.

2 марта сообщалось, что Little Big выступят на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Премьера песни, с которой группа отправится на фестиваль, состоится в ближайшие дни.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала Little Big лучшим возможным выбором среди российских артистов, «Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу. Это шикарнейший выбор. Я уверена, что они всех порвут! Большой респект Первому каналу», — заявила она. С ней согласился продюсер Иосиф Пригожин, отметив, что коллектив выглядит очень достойно.

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