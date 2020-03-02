Little Big поедет на «Евровидение» от России

Российская группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, который пройдет в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении Первого канала, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера песни, с которой группа выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни. По словам фронтмена Little Big Ильи Прусикина, она будет веселой. Он также поделился, что поначалу музыканты очень обрадовались этой новости. «Потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит», — поделился он.

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Коллектив регулярно дает концерты в России и Европе и имеет ряд музыкальных наград. Лучшим достижением группы на YouTube стал клип Skibidi. По состоянию на 2 марта 2020 года он набрал более 350 миллионов просмотров.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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