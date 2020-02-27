Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»

Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году. По словам артиста, он ничего не знает об этом.

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Исполнитель назвал сообщение фейком. «Единственный источник, который достоверно огласит участника от России — это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное, ЗАЧЕМ это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично», — написал Панайотов.

О том, что Панайотов представит Россию на «Евровидении-2020», сообщал портал Starhit. Ранее о возможном участии певца в международном конкурсе говорил продюсер Игорь Крутой.

Александр Панайотов участвует в отборах на «Евровидение» с 2005 года. В его дискографии три студийных альбома.

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