Лепс высказался о возможном участии Панайотова в «Евровидении-2020»

Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о возможном участии его подопечного в «Евровидении-2020». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Лепса, точной информации о выступлении Панайотова на конкурсе пока нет. При этом артист уверен, что его подопечный мог бы стать достойным конкурсантом, поскольку он «высокий, красивый, поющий». Он добавил, что найти песню будет несложно, однако следует дождаться окончательного решения.

Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что на «Евровидении-2020» от России поедет Александр Панайотов. Продюсер также заявил, что Первый канал принял решение «по Панайотову». Он отметил, что уверен в этом процентов на 90.

В прошлом году Россию на конкурсе представлял сергей Лазарев. Финал «Евровидения», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая 2019 года. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Первое место отдали Нидерландам (492 балла), второе — Италии (465 баллов). В 2016 году Сергей Лазарев тоже занял на «Евровидении» третье место.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



