Украинская певица предрекла победу России на «Евровидении» и подверглась травле

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) предрекла победу России на «Евровидении» в 2020 году и подверглась травле. Она написала пост о победе группы Little Big на своей странице в Instagram.

«Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?» — написала Шемаева и отметила официальный аккаунт группы Little Big (@littlebigband).

Пользователи написали негативные комментарии в адрес певицы и заявили, что «позорно» поддерживать Россию, которая, по их мнению, «аннексировала Крым». Также подписчики добавили, что участники российской группы «незаконно» посещали полуостров. Некоторые пожелали ей смерти. «Земля бетоном...», — прокомментировал один из подписчиков.

Однако другие посоветовали не смешивать политику и музыку. Пользователи добавили, что поддержка певицей Little Big не означает то, что она поддерживает Россию.

Певица закрыла комментарии к публикации, однако пост не удалила.

2 марта сообщалось, что Little Big выступят на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Премьера песни, с которой группа отправится на фестиваль, состоится в ближайшие дни.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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