В Little Big опровергли связь песни Uno с «Евровидением»

Участница российской группы Little Big Софья Таюрская опровергла причастность опубликованного 15-секундного отрывка песни Uno к номеру коллектива на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Об этом она сообщила в Instagram.
Выйдя в прямой эфир в соцсети, артистка заявила, что это обман и отрывок не связан с композицией для конкурса. Ожидается, что новая песня Little Big для «Евровидения» будет опубликована в ближайшее время на официальном YouTube-канале коллектива.
Короткий ролик с ранее неизвестным треком был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждается, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. По правилам «Евровидения», песня должна быть представлена до 9 марта.
О выборе Little Big на конкурс от России объявили вечером 2 марта в эфире программы «Время» на Первом канале. «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Вокалист Little Big Илья Прусикин рассказывал, что группа представит песню с «бразильским оттенком». Он пояснил, что это будет новая композиция, которая сохранит дух веселья и карнавала, свойственного коллективу.
Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Клип на песню Skibidi принес коллективу известность за границей, на данный момент ролик набрал более 350 миллионов просмотров.