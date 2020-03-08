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В Little Big опровергли связь песни Uno с «Евровидением»

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Софья Таюрская
Софья Таюрская

Участница российской группы Little Big Софья Таюрская опровергла причастность опубликованного 15-секундного отрывка песни Uno к номеру коллектива на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Об этом она сообщила в Instagram.

Выйдя в прямой эфир в соцсети, артистка заявила, что это обман и отрывок не связан с композицией для конкурса. Ожидается, что новая песня Little Big для «Евровидения» будет опубликована в ближайшее время на официальном YouTube-канале коллектива.

Короткий ролик с ранее неизвестным треком был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждается, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. По правилам «Евровидения», песня должна быть представлена до 9 марта.

О выборе Little Big на конкурс от России объявили вечером 2 марта в эфире программы «Время» на Первом канале. «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Вокалист Little Big Илья Прусикин рассказывал, что группа представит песню с «бразильским оттенком». Он пояснил, что это будет новая композиция, которая сохранит дух веселья и карнавала, свойственного коллективу.

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Клип на песню Skibidi принес коллективу известность за границей, на данный момент ролик набрал более 350 миллионов просмотров.

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Предыстория: Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
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