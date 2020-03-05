Столкнувшаяся с травлей украинская певица оправдалась за поддержку Little Big

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) оправдалась за поддержку российской группы Little Big. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

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Артистка, столкнувшаяся с травлей за слова о том, что коллектив может одержать победу на музыкальном конкурсе «Евровидение», подчеркнула, что во время многочисленных интервью всегда поддерживала артистов с Украины. Кроме того, она отметила, что никогда не одобряла действия российских властей. «Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где я так топлю за любовь, выражала бы поддержку агрессии?» — поинтересовалась Jerry Heil.

«Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на "Евровидении"? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт!» — написала исполнительница. По ее словам, песню группы Skibidi сейчас знает каждый.

О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. Он пояснил, что она будет веселой, с бразильским оттенком.

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