Иностранцы оценили участие Little Big в «Евровидении»

Иностранные пользователи соцсетей обрадовались участию российской группы Little Big в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Многие отметили, что теперь считают победу коллектива из России одним из вероятных итогов финала.
Вечером 2 марта Первый канал официально объявил, что петербургские музыканты примут участие в конкурсе. Позже информация была опубликована и в Twitter-аккаунте «Евровидения».
Многие юзеры из разных европейских стран положительно оценили выбор и посчитали, что это серьезная заявка на победу. «Россия только что выиграла "Евровидение"», — уверен ESCFrance2017. Такого же мнения придерживается Wurfeul. «Это лучшая новость за все время», — написала jadeawx.
ShenDoodles заметил, что если Великобритании не удастся убедить выступить группу Gorillaz, то он будет болеть за Россию. По словам BarraHeist, он определенно проголосует за Little Big. «Наконец-то что-то новое. Отличная работа, Россия!» — написала _andreamanzano. Юзер andrewpeter13 отметил, что это «по-настоящему прекрасный выбор от России на "Евровидение"».
Ранее вокалист Little Big Илья Прусикин рассказал, что группа представит на «Евровидении» песню с «бразильским оттенком». Он пояснил, что это будет новая композиция, которая сохранит дух веселья и карнавала, свойственного коллективу.
Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Клип на песню Skibidi принес коллективу известность за границей, на данный момент ролик набрал более 350 миллионов просмотров.