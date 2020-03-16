В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем. Шансы коллектива оценил журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин (Andre Ballin).

Он объяснил, что Little Big имеет довольно много поклонников в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии. Кроме того, песня, с которой россияне выступят на Евровидении, — Uno — может стать такой же заразительной, как Skibidi.

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Также журналист напомнил, что недавно был запущен флешмоб, участники которого должны подражать движениям участников группы с максимально серьезным лицом.

По мнению Баллина, участие Little Big в конкурсе — абсолютная смена российского стиля, поскольку до сих пор страна слишком серьезно и с пафосом относилась к выбору исполнителей. «Победа значила для россиян почти столько же, сколько для немцев победа на чемпионате Европы по футболу», — отметил автор публикации.

Ранее в марте сообщалось, что танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе Little Big для «Евровидения», влюбил в себя иностранных блогеров. Его мастерство отметили ведущие YouTube-каналов wiwibloggs и Toy Goy.

Международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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