Назван вероятный победитель «Евровидения»

Назван вероятный победитель музыкального конкурса «Евровидение». Прогнозы букмекеров были опубликованы на сайте Eurovisionworld.

Так, наибольшими шансами на первое место обладает певица Виктория Гергиева из Болгарии и поп-группа The Roop из Литвы. Участники обеих стран набрали по 11 процентов.

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На третьем и четвертом местах оказались Швейцария и Исландия, набравшие по 10 процентов. Первую страну на фестивале представит исполнитель Gjon's Tears, а вторую — коллектив Daði & Gagnamagnið. Замкнули пятерку кандидаты от России Little Big.

О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно вечером 2 марта. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

12 марта группа представила песню для фестиваля. Клип на песню Uno прозвучал в эфире программы «Вечерний Ургант», однако сами музыканты в шоу не появились. Позднее артисты запустили в TikTok челлендж #unovisionchallenge в поддержку трека. На видео фронтмен группы Илья Прусикин станцевал на улице вместе с шестью популярными в соцсети блогерами.

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