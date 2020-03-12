Little Big раскрыли подробности готовящегося выступления для «Евровидения»

Участники российской группы Little Big в эфире NRJ раскрыли подробности готовящегося выступления для «Евровидения». Запись эфира опубликована в Instagram-аккаунте радиостанции.

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По словам представителей квартета, на фестивале они выступят в расширенном составе. Кроме того, вместе с выходом песни для конкурса они планируют запустить очередной танцевальный челлендж, как и после премьеры их самого популярного трека Skibidi.

Фронтмен коллектива Илья Прусикин рассказал, что новая композиция «будет в интересном стиле». По его словам, Little Big создали ее во время отдыха. «Это рок-диско, метал-диско», — пояснил Прусикин. Ранее он заявлял, что песня будет «веселой, с бразильским оттенком».

2 марта сообщалось, что Little Big выступят на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Музыканты пообещали, что премьера песни, подготовленной для мероприятия, состоится вечером 12 марта в эфире передачи «Вечерний Ургант».

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