Little Big просрочила подачу песни на «Евровидение»

Российская группа Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в международном музыкальном состязании «Евровидение-2020». Коллектив решил выложить произведение 12 марта на передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Как сообщается на фанатской странице конкурса во «ВКонтакте», никаких санкций за позднюю премьеру не последует — коллектив предоставил в Европейский вещательный союз все необходимые документы и информацию о песне для участия в конкурсе, а публичный анонс композиции в указанный срок не является обязательным требованием.

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Российские участники соревнования оказались единственными артистами, не представившими к 10 марта композицию, с которой будут выступать на «Евровидении». Творчество остальных артистов доступно на официальном сайте вокального состязания.

7 марта сообщалось, что в сети появился отрывок песни Little Big для «Евровидения», однако позже участница группы опровергла причастность трека к конкурсу.

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