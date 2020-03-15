Танцор из клипа Little Big влюбил в себя иностранных блогеров

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе российской группы Little Big для музыкального конкурса «Евровидение», влюбил в себя иностранных блогеров. Его мастерство отметили ведущие YouTube-каналов wiwibloggs и Toy Goy.

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Во время просмотра клипа видеоблогер Дебан Адереми (Deban Aderemi) с канала wiwibloggs неоднократно похвалила Красилова. «Он такой забавный, он такой мужественный, он потрясающий», — заключила она. Ее соведущий Уильям Ли Адамс (William Lee Adams) был столь покорен танцем россиянина, что заявил, что может смотреть на него весь день.

Ведущие канала Toy Goy отметили, что группе придется выступать без одного из снимавшихся в клипе, так как по правилам конкурса на сцене может быть не больше шести человек, а в ролике снялось семь. «Но он непременно должен быть на сцене!», — заявил один из ведущих, показав на танцора. Остальные поддержали его.

25-летний Дмитрий Красилов родился в городе Заринск, Алтайский край. Он прославился на шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Зрители и жюри шутливо прозвали его «центнером харизмы».

Ранее сообщалось, что клип на песню Uno оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео. Ролик собрал более 18 миллионов просмотров к моменту написания новости. Клип был выложен на YouTube вечером 12 марта.

Иностранные пользователи соцсетей обрадовались участию Little Big в международном музыкальном конкурсе. Многие отмечали, что теперь считают победу коллектива из России одним из вероятных итогов финала.

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге видеоблогером и музыкантом Ильей Прусикиным. Клип на песню Skibidi прославил группу за рубежом, на данный момент ролик набрал более 371 миллиона просмотров.

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