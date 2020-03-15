Россияне призвали взять танцора-пухляша из клипа Little Big на «Евровидение»

Россиянин Павел Михайлов призвал группу Little Big взять на «Евровидение» танцора Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе музыкального коллектива на песню Uno. Он опубликовал петицию на сайте Change.org.

Михайлов отметил, что завел петицию «как патриот страны», желающий российской группе победы на музыкальном конкурсе. Он объяснил, что считает, что выступление Little big будет «не таким» без участия танцора.

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«Многочисленные ролики, где иностранцы оценивают клип показывают, что Дмитрий является изюминкой клипа. Не совершите ошибки и возьмите с собой на "Евровидение 2020" Дмитрия Красилова, так же известного как Пухляш, — заключает Михайлов.

На момент написания заметки петицию подписали более 800 человек.

25-летний Дмитрий Красилов родился в городе Заринск, Алтайский край. Он прославился на шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Зрители и жюри шутливо прозвали его «центнером харизмы».

Ранее сообщалось, что танцор Дмитрий Красилов покорил иностранных блогеров. Во время просмотра клипа видеоблогер Дебан Адереми (Deban Aderemi) с канала wiwibloggs неоднократно похвалил Красилова и назвал его забавным, мужественным и потрясающим. Ведущие канала Toy Goy отметили, что группе придется выступать без одного из снимавшихся в клипе, так как по правилам конкурса на сцене может быть не больше шести человек, а в ролике снялось семь, и понадеялись, что танцор все же выступит перед европейскими зрителями.

Клип на песню Uno оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных роликов. Видео собрало более 19,7 миллиона просмотров к моменту написания новости. Клип появился на YouTube вечером 12 марта.

Видеоблогер и музыкант Илья Прусикин основал группу Little Big в 2013 году в Санкт-Петербурге. Клип на песню Skibidi прославил музыкальный коллектив за рубежом, на данный момент ролик набрал более 372 миллионов просмотров.

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