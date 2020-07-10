Соловьев назвал Уткина «жирным свином» и обвинил в ксенофобии

Ведущий Владимир Соловьев резко высказался в адрес журналиста Василия Уткина из-за слов о генеральном продюсере «Матч ТВ» Тине Канделаки. В эфире стрима на YouTube он назвал спортивного комментатора мерзавцем и подонком, а также обвинил в ксенофобии.

«Вася — патологический трус. Он, кроме того, что является абсолютным нацистским мерзавцем и подонком, ксенофоб в чистом виде», — сказал ведущий «России 1», комментируя твит Уткина о Канделаки.

В посте спортивный комментатор обратился к генпродюсеру телеканала, как Тина Сацивиевна. «Уткин, в народе именуемый "жирный свин", позволил себе совершенно омерзительное высказывание, хотя для меня это было неудивительно», — подчеркнул Соловьев.

Он посчитал, что Канделаки «воплощает все то, что невозможно в жизни Уткина». Ведущий заключил, что ненависть Уткина к другим национальностям и бешеная ненависть к женщинам «сошлись на одной умной, интеллигентной, профессиональной женщине».

Пикировки Канделаки и Уткина начались в 2015 году после того, как Канделаки назначили руководить «Матч ТВ», создаваемым на основе спортивной редакции «НТВ-Плюс», которую он тогда возглавлял. Уткин отказался работать на телеканале под руководством Канделаки. По его словам, журналистка не имеет соответствующих профессиональных качеств и навыков для управления каналом.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым начался в середине апреля. Вскоре Уткин вызвал Соловьева на словесный баттл, но ведущий от поединка отказался и осыпал оскорблениями оппонента в видеоэфире. Соловьев пригрозил Уткину физической расправой, если окажется с ним рядом. Уткин отметил в ответ, что при встрече с «мерзкой карлицей» будет «держать руки за спиной», а также предрек ведущему инсульт.

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