Соловьев назвал Дудя и гостя его шоу недоделками

Ведущий Владимир Соловьев грубо раскритиковал журналиста Юрия Дудя и гостя его передачи «вДудь» писателя Дмитрия Глуховского. В эфире шоу на YouTube он в том числе назвал их недоделками, а автора книг охарактеризовал как «говнецо».

«Очень способный был писатель когда-то Дмитрий Глуховский. У него одна книга мне очень понравилась. Но человечек оказался говнецо», — отметил Соловьев.

По его словам, писатель оказался неблагодарным человеком и стал плохо относиться к людям, которые ему помогали в начале карьеры. Ведущий посмотрел фрагмент интервью, где Глуховский отмечает, что Соловьев — «нелепый персонаж позапрошлого поколения», как и депутат Госдумы, ведущий Первого канала Петр Толстой, а также гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Сидят два недоделка. Ты когда у Сережи Минаева (писатель, ведущий, главный редактор журнала Esquire — прим. «Ленты.ру») служил курьером, когда он из тебя человека делал — ты его вылизывал, пятую точку ему целовал!» — ответил на это Соловьев.

Он заявил, что Глуховский стал оппозиционным только после того, как «Кремль выгнал его под зад ногой». «Ходил от одной радиостанции к другой и нигде не пригодился. И книги твои перестали покупать. И тут ты вдруг стал власть не любить! Ой ты, зайка, ты бедняжка! Да я таких, как ты, насквозь вижу, дурачок!» — заключил ведущий.

Ранее Соловьев отказал Юрию Дудю в интервью. По словам ведущего, возможно, Дудь и является лидером мнений для молодежи, которого смотрят миллионы, но лично ему «на это пополам». Он связывает деятельность блогера с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Глуховский стал известен после выхода романа «Метро 2033» в 2005 году. В книге описывается выживание людей в московском метро после ядерного взрыва. В 2009-м писатель выпустил продолжение под названием «Метро 2034». В 2010 году по мотивам произведения была выпущена одноименная видеоигра, шутер от первого лица производства украинской компании 4A Games. В 2015-м автор написал роман «Метро 2035».

Последний роман Глуховского вышел в 2017 году. Произведение «Текст» сначала превратили в театральный спектакль, затем в широкий прокат вышла экранизация книги от режиссера Клима Шипенко по сценарию самого Глуховского. Роли в картине исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.