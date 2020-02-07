Соловьев отказался идти к Дудю и назвал его пустым

Телеведущий Владимир Соловьев отказал журналисту Юрию Дудю в интервью. О причинах отказа общаться с популярным блогером ведущий рассказал «Комсомольской правде».

Соловьев заявил, что Дудь отправил ему большое сообщение с предложением записать интервью. «Я с Дудем не стал выходить. Он предлагал, да. Мне с ним неинтересно говорить», — отметил ведущий. По словам Соловьева, возможно, Дудь и является лидером мнений для молодежи и его смотрят миллионы, но лично ему «на это пополам». «Если [бывший глава «ЮКОСа» Михаил] Ходорковский хочет о чем-то меня спросить, зачем Дудь?» — добавил Соловьев.

Он заявил, что для общения с молодежью ему не нужен Дудь, и назвал журналиста «пустым». Он считает, что блогер не знает историю, не читал Владимира Ленина и ничего не понимает про Иосифа Сталина.

Соловьев неоднократно критиковал Дудя за его ролики на YouTube. Так, в сентябре 2019 года он осудил блогера за документальный фильм о теракте в Беслане. По его мнению, в картине, хронометраж которой составляет чуть больше трех часов, нет «ни малейшего понимания о том, что, почему и как реально произошло», а сам Дудь — «мразь ничтожная», которую раскручивает «та самая либерастня».

Журналист Александр Невзоров выражал мнение, что Соловьев часто критикует Дудя из-за того, что считает себя важной фигурой. По его мнению, без эфиров на центральном телевидении Соловьев ничего из себя не представляет. Также журналист предположил, что на просторах YouTube ведущего ждал бы крах.

Дудь — заместитель генерального директора Sports.ru. Вел программу «Удар головой» на телеканале «Россия-2», «Культ тура» на «Матч ТВ». Регулярно публикует интервью со знаменитостями на своем YouTube-канале «вДудь», на который подписано шесть миллионов пользователей.

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