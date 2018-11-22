Невзоров объяснил ненависть Соловьева к Дудю

Журналист Александр Невзоров объяснил, почему телеведущий Владимир Соловьев часто критикует Юрия Дудя, называя его непрофессионалом. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Невзоров охарактеризовал Соловьева как хорошего артиста, который жонглирует перед публикой «пылающими скрепами». По его мнению, сам журналист возомнил себя важной фигурой, в то время как без эфиров на центральном телевидении он ничего собой не представляет.

«Он не фигура, он не некое самоценное явление. Он в какую-то минуту вообразил себя журналистом, забыв, что он плод канала, что он высится только на рейтинге канала», — сказал Невзоров. Он заметил, что без гигантских вложений со стороны администрации телеканала «Соловьева нет».

В ситуации с Дудем, считает Невзоров, телеведущий «потерял берега»: «В какую-то минуту он решил, что он журналист и имеет право голоса и право оценок».

Последние нападки Соловьева на Дудя он назвал «пикантной» ситуацией. Поводом для них послужила публикация Дудя в соцсетях, после которой Соловьев заявил, что его коллегу следует лишить девственности.

Со слов Невзорова, он не приятельствует ни с одним из журналистов, поэтому может оценить их поведение непредвзято. Дудя он назвал абсолютно свободным автором, не являющимся продуктом общего творчества. Также журналист предположил, что на просторах YouTube Соловьева бы ждал крах.

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