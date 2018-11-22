Соловьев обнаружил у Невзорова «бесов» и обвинил в глупости

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналистом Александром Невзоровым овладели «мелкие бесы». Так он отреагировал на обвинения в непрофессионализме. Его слова приводит НСН.

По словам ведущего, Невзорову следует разобраться в себе. «Мелкие бесы, которые им владеют, сильно отражаются на его умственных и аналитических способностях», — заявил Соловьев.

Высказывания Невзорова телеведущий объяснил попыткой сгладить глупую ситуацию, в которую тот попал. Он уточнил, что некоторое время назад журналист обнародовал ошибочные данные о срыве выступления Соловьева в Санкт-Петербурге.

«Теперь этот несчастный человечек, многократно бывший депутатом Госдумы, пытается выйти из ситуации, где он оказался обычным мелким врунишкой», — заключил Соловьев. По его словам, выступление состоялось и собрало внушительную аудиторию, в том числе на YouTube.

Ранее Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал Соловьева артистом, который возомнил себя журналистом и важной фигурой. По словам Невзорова, телеведущий «потерял берега». Так он отреагировал на очередной выпад Соловьева в адрес Юрия Дудя. Сравнив Соловьева с Дудем, Невзоров заявил, что первый бы потерпел крах, если бы попробовал создавать контент для YouTube самостоятельно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!