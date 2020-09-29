Российский комик высмеял выжившего после ночи в номере Навального Киселева

youtube

Российский комик Илья Соболев высмеял новостной сюжет ведущего Дмитрия Киселева. В нем одетый в халат телеведущий рассказывал, как выжил после ночевки в номере гостиницы, в котором останавливался Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо. Ролик опубликован на YouTube.

«Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу. Я, кстати, звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют — здесь же был Киселев. Я, кстати, тоже. Но я в юности развозил проституток, поэтому как-то справляюсь», — сказал Соболев в пародийном видео.

Материалы по теме «В России нет феминизма» Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член «Страшный русский яд» Создатель «Новичка» — о Навальном, работе на военных в СССР и химическом оружии

Комик также пошутил, что нашел в номере ушную палочку, покрытую лапшой, и предположил, что ее забыл Киселев. Соболев добавил, что после съемок ведущего «запах его профессионализма до сих пор не выветрился».

Сюжет о ночевке Киселева в номере томской гостиницы, где останавливался Навальный, вышел в эфир «Вестей недели». Стоя в халате, ведущий порассуждал о том, что, если бы в комнате действительно использовали боевое отравляющее вещество, попасть в нее «можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения».

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Оппозиционер впал в кому и несколько дней пролежал в городской больнице, после чего его перевезли в Берлин. Европейские токсикологи сделали анализы и заявили, что в крови и моче пациента обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Их же нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов.