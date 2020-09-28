Дмитрий Киселев переночевал в томском номере Навального и выжил

Телеведущий Дмитрий Киселев переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, в котором останавливался Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо. Сюжет, снятый 23 сентября, вышел в эфире «Вестей недели» на «России 1». Выпуск опубликован на YouTube.

«Считается, по крайней мере так нам говорят, что именно из этого номера забрали три бутылки воды, одна из которых была густо обмазана боевым отравляющим веществом "Новичок"», — сказал Киселев, находясь в номере гостиницы. По мнению ведущего, если бы это вещество действительно использовалось в комнате, попасть в нее «можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения» — при этом Киселев вел репортаж в халате. Он также добавил, что увиденная им в Томске картина контрастирует с тем, что происходило в Солсбери, «когда англичане сочли, что им нужно защищаться от "Новичка"».

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«Если бы в комнате 239 действительно был яд такой силы, то я бы сейчас не сидел перед вами», — сказал выживший после ночевки в томской гостинице телеведущий. Киселев добавил, что ситуация с Навальным требует международного расследования, которому тот должен содействовать. В частности, ведущий посчитал, что Навальный должен сдать кровь международному консилиуму врачей, куда будут входить и российские специалисты. «Если и дальше будет отказываться, то значит, никакого отравления и не было», — сделал вывод Киселев.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Россиянин впал в кому и несколько дней пролежал в городской больнице, после чего его перевезли в Берлин. Европейские токсикологи сделали анализы и заявили, что в крови и моче пациента обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Их же нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.

Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.